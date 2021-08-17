Задержана выбросившая мертвого младенца в мусорный бак екатеринбурженка

Найдена и задержана мать, которая выбросила тело новорожденного младенца в мусорный бак на улице Восточная, 25 в Екатеринбурге. У 32-летней женщины уже есть двое детей шести и десяти лет, они размещены в центре социальной помощи.

В начале лета женщина поняла, что беременна. Однако рожать она не собиралась, а аборт было делать уже поздно. О беременности она не сказала никому, даже своему мужу. 4 августа екатеринбурженка родила ребенка дома. Она самостоятельно перерезала себе пуповину ножницами, затем рукой зажала ребенку нос и рот, дождавшись пока он перестанет дышать, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Затем мать набрала в воду ванну и опустила ребенка вниз лицом, чтобы он точно умер. Женщина взяла пакет, поместила туда труп и выкинула тело в мусорный бак. Через два дня у роженицы начался сепсис и она попала в реанимацию. Медики поняли, что она недавно родила ребенка на сроке около восьми месяцев, однако женщина отрицала этот факт. Врачи передали информацию полиции, но мать отказалась рассказать, куда дела тело. В отношении екатеринбурженки возбуждено уголовное дело за убийство матерью новорожденного (ст. 106 УК РФ). Напомним, труп новорожденного ребенка был обнаружен 16 августа в одном из мусорных баков в Екатеринбурге. На месте ЧП работали полицейские, медики и следователи. Труп новорожденного в коробке обнаружили в екатеринбургской мусорке

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