Задержана выбросившая мертвого младенца в мусорный бак екатеринбурженка

Задержана выбросившая мертвого младенца в мусорный бак екатеринбурженка
Задержана выбросившая мертвого младенца в мусорный бак екатеринбурженка
Сегодня, 18:33ПроисшествияФото: 1MI
Найдена и задержана мать, которая выбросила тело новорожденного младенца в мусорный бак на улице Восточная, 25 в Екатеринбурге. У 32-летней женщины уже есть двое детей шести и десяти лет, они размещены в центре социальной помощи.

В начале лета женщина поняла, что беременна. Однако рожать она не собиралась, а аборт было делать уже поздно. О беременности она не сказала никому, даже своему мужу.

4 августа екатеринбурженка родила ребенка дома.

Она самостоятельно перерезала себе пуповину ножницами, затем рукой зажала ребенку нос и рот, дождавшись пока он перестанет дышать, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Затем мать набрала в воду ванну и опустила ребенка вниз лицом, чтобы он точно умер. Женщина взяла пакет, поместила туда труп и выкинула тело в мусорный бак.

Через два дня у роженицы начался сепсис и она попала в реанимацию. Медики поняли, что она недавно родила ребенка на сроке около восьми месяцев, однако женщина отрицала этот факт. Врачи передали информацию полиции, но мать отказалась рассказать, куда дела тело.

В отношении екатеринбурженки возбуждено уголовное дело за убийство матерью новорожденного (ст. 106 УК РФ).

Напомним, труп новорожденного ребенка был обнаружен 16 августа в одном из мусорных баков в Екатеринбурге. На месте ЧП работали полицейские, медики и следователи.

Материалы по теме:
женщинаматьмусормладенецЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы