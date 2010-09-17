Сегодня в центре города сгорела «Волга» (видео)
17 сентября 2010, 10:29ПроисшествияОльга
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Сегодня утром в&nbsp;Нижнем Тагиле на&nbsp;улице Газетная сгорела &laquo;Волга&raquo;.
В районе 10 часов утра машина остановиласьу магазина «Природа». Хозяин припарковалсяна обочине возле магазина, ожидая его открытия.По свидетельству очевидцев, «Волга» загораживала дорогуи помешала проехать грузовой машине.
Водитель «Волги» завел машину, чтобы отъехатьв сторону, но, услышав два хлопка, выскочилиз автомобиля. Загоревшуюся «Волгу»автолюбитель попытался потушить с помощью огнетушителя.Но окончательно пожар был потушен пожарной службой, прибывшейна место происшествия. Пострадавших нет. Причиной возгорания могла стать техническаянеисправность, сообщили нам в пожарной части Нижнего Тагила.
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