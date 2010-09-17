Сегодня в центре города сгорела «Волга» (видео)

Водитель «Волги» завел машину, чтобы отъехатьв сторону, но, услышав два хлопка, выскочилиз автомобиля. Загоревшуюся «Волгу»автолюбитель попытался потушить с помощью огнетушителя.Но окончательно пожар был потушен пожарной службой, прибывшейна место происшествия. Пострадавших нет. Причиной возгорания могла стать техническаянеисправность, сообщили нам в пожарной части Нижнего Тагила.