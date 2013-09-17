На Вагонке сегодня утром сбили ребенка. Неутешительная статистика от ГИБДД

Так, на проспекте Вагоностроителей (недалеко от ресторана) в 8:50 на пешеходном переходе женщина, управляющая Ford Fusion, сбила школьника.

Она проигнорировала, что остановился автобус на правой полосе, и чуть не лишила жизни мальчика. Он был в состоянии шока, скорая приехала только через 15-20 минут. В данный момент происходит изъятие видеозаписи с одной из видеокамер банка УБРИР для передачи в ГИБДД рассказывает пользователь.

Просто поражает, насколько участились случаи ДТП с участием пешеходов за последние два дня. Сегодня утром была насмерть сбита женщина, вчера лишился жизни мужчина. Стоит и пешеходам задуматься над тем, что водители не всегда могут вовремя избежать аварии, а безопасность и сохранность жизни зависит от обоих участников движения.

В отделении пропаганды ГИБДД приводят неутешительную статистику, несмотря на снизившиеся показатели (на 30%) ДТП с участием пешеходов:

Увеличилось на 27% количество ДТП из-за нарушений Правил дорожного движения самими пешеходами. По собственной вине в дорожно-транспортных происшествиях погибли 6 и травмированы 32 пешехода. Каждое второе из данных ДТП произошло из-за нарушений Правил дорожного движения пожилым пешеходом, каждое десятое – ребенком.

Удивителен тот факт, что накануне на портале TagilCity.ru выходила публикация, основанная также на статистических данных отделения пропаганды ГИБДД, о том, что за прошедшие выходные не было ДТП, в которых пострадали люди.