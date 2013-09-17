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На Вагонке сегодня утром сбили ребенка. Неутешительная статистика от ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Вагонке сегодня утром сбили ребенка. Неутешительная статистика от ГИБДД

17 сентября 2013, 13:05Происшествия
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