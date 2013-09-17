Сегодня утром в Нижнем Тагиле сбит пешеход. Скорее всего, насмерть
17 сентября 2013, 09:25Происшествия
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Сегодняшним утром ориентировочно с 6:00 до 6:40 был сбит пешеход в районе Психиатрической больницы.
Об этом стало известно по сообщению движения «Тагил без ям», один из активистов Игорь Балуев говорит, что человек, скорее всего, мертв. При этом происшествия с участием пешеходов на указанном участке не редкость – люди торопятся на автобус, пренебрегая правилами ПДД, а водители не всегда успевают среагировать.
Тем более, сейчас по утрам темно, поэтому крайне важно не только соблюдать правила, но и быть заметным на дороге, используя в одежде светоотражающие полоски.
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