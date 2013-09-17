Сегодня утром в Нижнем Тагиле сбит пешеход. Скорее всего, насмерть

Об этом стало известно по сообщению движения «Тагил без ям», один из активистов Игорь Балуев говорит, что человек, скорее всего, мертв. При этом происшествия с участием пешеходов на указанном участке не редкость – люди торопятся на автобус, пренебрегая правилами ПДД, а водители не всегда успевают среагировать.