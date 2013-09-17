Тагильчанка хотела прихватить новенькой одежды, не заплатив. Воровкой оказалась девушка вольных нравов

Девушку он догнал быстро, одежду вернул в магазин, ну а далее началось выяснение обстоятельств и личности любительницы брать, не заплатив. Ею оказалась девушка с Красного Камня, которой 21 год, причем молодая мама. Правда, малыша воспитывает бабушка, в то время как тагильчанка предпочитает алкоголь и наркотики.

В полиции сообщают, что в несовершеннолетнем возрасте она была под контролем инспекторов ПДН за самовольные уходы из дома и бродяжнический образ жизни. Женщина уже находилась в розыске за совершение разбойного нападения. Находясь под подпиской о невыезде, она не являлась на заседания суда, и была объявлена в розыск.

По факту хищения верхней одежды их магазина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Индивидуальный предприниматель – владелец магазина оценил ущерб почти в 7 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в органы опеки будет направлено представление для принятия мер по жизнеустройству ребенка в связи с асоциальным образом жизни матери.