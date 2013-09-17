Вчера вечером под Нижним Тагилом был насмерть сбит пешеход (ФОТО)
17 сентября 2013, 10:15Происшествия
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Вчера вечером на автодороге Нижний Тагил – Усть-Утка произошло дорожно-транспортное происшествие.
Так, в 22:00 часов 58-летний водитель Москвича-2141, следуя по указанной дороге в сторону Тагила, на 9 километре сбил пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части.
В результате ДТП пешеход, 60-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, происшествие произошло из-за нарушений правил перехода проезжей части пешеходами. Напомним, сегодня утром также была насмерть сбита женщина-пешеход в районе Психиатрической больницы.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
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