Девушка была насмерть сбита на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

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17 сентября около 20:15 в Нижнем Тагиле девушка была насмерть сбита автомобилем марки Лада Веста.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 сентября около 20:15 в Нижнем Тагиле напротив дома по адресу Пархоменко, 114 девушка попала под колеса Лада Веста, когда пересекала дорогу в месте, где отсутствует пешеходный переход, сообщили очевидцы трагедии.
Девушка не подает признаков жизни,сообщили очевидцы редакции TagilCity.ru.
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К месту ДТП прибыла скорая помощь, которая констатировала смерть пешехода. Подробности происшествия выясняются.
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