Директор магазина «Верный» в Каменске-Уральском напала на покупателя

В Каменске-Уральском произошла драка. Местная жительница выложила в социальной сети видео, на котором снят конфликт.

В предыстории к записи девушка сообщила, что они с подругой приобрели в магазине «Верный» продукты, однако, вернувшись домой, обнаружили, что товар просрочен. Было принято решение вернуть покупку в магазин.

На видео две девушки просят женщину в форме работника магазина разъяснить, по какой причине она их толкала минутой ранее. Сотрудница не дает ответов и отворачивает лицо от камеры. В следующий момент на записи видно, как одна из покупательниц пинает работницу, после чего происходит драка.

Видео Видео: URA.RU