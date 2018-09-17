Директор магазина «Верный» в Каменске-Уральском напала на покупателя

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В магазине «Верный» Каменска-Уральского произошла драка между директором торговой точки и покупателями, которые обнаружили просроченный товар.
В Каменске-Уральском произошла драка. Местная жительница выложила в социальной сети видео, на котором снят конфликт.
В предыстории к записи девушка сообщила, что они с подругой приобрели в магазине «Верный» продукты, однако, вернувшись домой, обнаружили, что товар просрочен. Было принято решение вернуть покупку в магазин.
На видео две девушки просят женщину в форме работника магазина разъяснить, по какой причине она их толкала минутой ранее. Сотрудница не дает ответов и отворачивает лицо от камеры. В следующий момент на записи видно, как одна из покупательниц пинает работницу, после чего происходит драка.
Видео
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Видео: URA.RU
В главном офисе сети «Верный» в Екатеринбурге обещали разобраться в ситуации, сообщает URA.RU.
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