Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой возле поселка Ачит

Как сообщил пресс-секретарь МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным водитель Lada Kalina не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус.

В автобусе, который следовал до Башкирии, находились 12 человек. Четверо из них получили незначительные травмы. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте.