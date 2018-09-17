Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой возле поселка Ачит
Сегодня, 08:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 сентября около 18:40 на выезде из поселка Ачит столкнулись рейсовый автобус и Lada Kalina.
Как сообщил пресс-секретарь МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным водитель Lada Kalina не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус.
В автобусе, который следовал до Башкирии, находились 12 человек. Четверо из них получили незначительные травмы. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сейчас сотрудники ГИБДД города Ачит устанавливают все обстоятельства аварии. В том числе будет проведена экспертиза на наличие алкоголя в крови погибшего водителя, сообщает Е1.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей