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#домахорошо
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой возле поселка Ачит
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой возле поселка Ачит

Сегодня, 08:40Происшествия
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