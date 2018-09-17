Не могли выбраться: жильцы горящего в Екатеринбурге общежития прыгали из окон
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Ночью 17 сентября в Екатеринбурге в общежитие на улице Комвузовской, 21а произошел пожар. Из-за сильного задымления жильцы второго этажа выпрыгивали из окон.
Сюжеты: Екатеринбург
Из-за пожара в здании общежития был сильно задымлен второй этаж. Люди не смогли выйти на улицу и стали выпрыгивать из окон на одеяла, которые растянули жители ближайших домов.
Оставшихся жильцов эвакуировали с помощи лестницы прибывшие на место пожарные. Всего было спасено 12 человек, включая троих детей.
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В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что очаг возгорания был в комнате на первом этаже. В момент возникновения пожара там находились трое молодых людей в алкогольном опьянении, сообщает Ura.ru.
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