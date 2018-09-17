Не могли выбраться: жильцы горящего в Екатеринбурге общежития прыгали из окон

Из-за пожара в здании общежития был сильно задымлен второй этаж. Люди не смогли выйти на улицу и стали выпрыгивать из окон на одеяла, которые растянули жители ближайших домов.

Оставшихся жильцов эвакуировали с помощи лестницы прибывшие на место пожарные. Всего было спасено 12 человек, включая троих детей.