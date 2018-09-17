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#домахорошо
Не могли выбраться: жильцы горящего в Екатеринбурге общежития прыгали из окон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не могли выбраться: жильцы горящего в Екатеринбурге общежития прыгали из окон

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