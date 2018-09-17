Один погиб, второй получил ожоги: рабочие пострадали на стройплощадке в Екатеринбурге
Вечером 15 сентября в Екатеринбурге от удара током погиб рабочий, еще один получил ожоги. Несчастный случай произошёл на строительной площадке по реконструкции Макаровского моста через реку Исеть по адресу ул. Челюскинцев.
Около 17:00 мужчины проводили работы по установке арматурной решётки в котловане. При этом трос, на котором находилась решётка, коснулся линии электропередач и рабочих ударило током.
В результате произошедшего 41-летний инженер-механик от полученного удара током скончался на месте. Другой мужчина – 31-летний монтажник – получил ожоги. Его госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудниками следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося, кроме того, назначены экспертизы, которые установят причины смерти 41-летнего инженера-механика и определят степень тяжести вреда, причинённого 31-летнему работнику. Помимо этого изучается документация об обеспечении безопасности труда при ремонте Макаровского моста.