Один погиб, второй получил ожоги: рабочие пострадали на стройплощадке в Екатеринбурге

Около 17:00 мужчины проводили работы по установке арматурной решётки в котловане. При этом трос, на котором находилась решётка, коснулся линии электропередач и рабочих ударило током.

В результате произошедшего 41-летний инженер-механик от полученного удара током скончался на месте. Другой мужчина – 31-летний монтажник – получил ожоги. Его госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.