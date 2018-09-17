Подробности полицейской погони: пытавшийся скрыться тагильчанин был пьян

В районе перекрестка улиц Грибоедова – Серова сотрудники ДПС для проверки попытались остановить автомобиль Volkswagen Polo. Однако водитель не выполнил требований сотрудников полиции и попытался скрыться.

На перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Мира водитель преследуемой иномарки проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Renault Duster.

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