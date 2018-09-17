Подробности полицейской погони: пытавшийся скрыться тагильчанин был пьян

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Вечером 16 сентября в Нижнем Тагиле несколько экипажей ДПС преследовали автомобиль Volkswagen, ехавший на высокой скорости. Водитель иномарки находился в алкогольном опьянении.
Сюжеты: Нижний Тагил
В районе перекрестка улиц Грибоедова – Серова сотрудники ДПС для проверки попытались остановить автомобиль Volkswagen Polo. Однако водитель не выполнил требований сотрудников полиции и попытался скрыться.
На перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Мира водитель преследуемой иномарки проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Renault Duster.
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Как оказалось, водитель Volkswagen 1971 года рождения находился в алкогольном опьянении. На него составлен административный протокол, машина помещена на штрафстоянку, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
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