Пьяные пешеходы попали под товарный поезд под Екатеринбургом

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО рассказали, что заметив идущих впереди людей машинист подал сигнал и начал экстренное торможение. Однако пешеходы никак не реагировали.

Мужчина и женщина шли по обочине, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшие доставлены в больницу.