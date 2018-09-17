Пьяные пешеходы попали под товарный поезд под Екатеринбургом

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16 сентября перегоне Исток-Путевка под Екатеринбургом мужчина и женщина попали под товарный поезд.
Сюжеты: Екатеринбург
В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО рассказали, что заметив идущих впереди людей машинист подал сигнал и начал экстренное торможение. Однако пешеходы никак не реагировали.
Мужчина и женщина шли по обочине, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшие доставлены в больницу.
69-летняя женщина получила перелом голени, а 36-летний мужчина переломы голени и основания черепа. Выяснялось, что в момент наезда оба пешехода были пьяны, пишет «Комсомольская правда».
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