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Пьяные пешеходы попали под товарный поезд под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Vehicles train 1981

Пьяные пешеходы попали под товарный поезд под Екатеринбургом

Сегодня, 13:30Происшествия
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