Трое взрослых и ребёнок пропали в лесу под посёлком в Свердловской области
Сегодня, 06:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В окрестностях посёлка Безречный в 25 километрах от города Берёзовский пропали без вести три взрослых человека и один ребёнок. По предварительной информации они отправились в лес и заблудились.
16 сентября в лесу в окрестностях посёлка Безречный без вести пропали 3 взрослых и ребёнок в возрасте от 5 до 6 лет. Вечером того же дня поисковый отряд «Прорыв» объявил сбор желающих помочь в поисках пропавших.
Напомним, что синоптики прогнозировали заморозки до -2 градусов Цельсия ночью и утром 16-17 сентября.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей