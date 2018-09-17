Трое взрослых и ребёнок пропали в лесу под посёлком в Свердловской области

16 сентября в лесу в окрестностях посёлка Безречный без вести пропали 3 взрослых и ребёнок в возрасте от 5 до 6 лет. Вечером того же дня поисковый отряд «Прорыв» объявил сбор желающих помочь в поисках пропавших.