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#домахорошо
Труп мужчины найден на парковке возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп мужчины найден на парковке возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

Сегодня, 11:30Происшествия
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