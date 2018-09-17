Труп мужчины найден на парковке возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

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17 сентября очевидцы сообщили в соцсетях, что на парковке возле аэропорта Кольцово найден труп мужчины.
Сюжеты: Екатеринбург
Начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова, уточнила, что информация о лежащем на земле на парковке мужчине поступила между 3 и 4 часами утра.
Прибывшие медики провели комплекс реанимационных мероприятий, однако мужчина умер, не приходя в сознание.
При себе у него были документы. Умерший 1971 года рождения был жителем Свердловской области, пишет Znak.
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