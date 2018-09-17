Труп мужчины найден на парковке возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

Начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова, уточнила, что информация о лежащем на земле на парковке мужчине поступила между 3 и 4 часами утра.

Прибывшие медики провели комплекс реанимационных мероприятий, однако мужчина умер, не приходя в сознание.