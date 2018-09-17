Учащийся гимназии в Екатеринбурге скончался по дороге из школы в больницу

17 сентября днём 11-летний учащийся гимназии №47 в Екатеринбурге почувствовал себя плохо во время урока. Ребёнок жаловался на сильные головные боли и был доставлен в медпункт школы. Оттуда мальчика забрала бригада скорой помощи, которая собиралась отвезти его в городскую больницу. Но по пути в медицинское учреждение ребёнок скончался.