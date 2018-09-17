Учащийся гимназии в Екатеринбурге скончался по дороге из школы в больницу
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В гимназии №47 пятикласснику стало плохо во время урока. Прибывшая бригада скорой помощи попыталась госпитализировать ребёнка, но не успела – мальчик скончался по дороге в больницу.
Сюжеты: Екатеринбург
17 сентября днём 11-летний учащийся гимназии №47 в Екатеринбурге почувствовал себя плохо во время урока. Ребёнок жаловался на сильные головные боли и был доставлен в медпункт школы. Оттуда мальчика забрала бригада скорой помощи, которая собиралась отвезти его в городскую больницу. Но по пути в медицинское учреждение ребёнок скончался.
Следственные органы организовали доследственную проверку. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ученика, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Точную причину смерти ребёнка установит судмедэкспертиза. По предварительным данным, мальчик, придя утром на учёбу, на самочувствие не жаловался,подчеркнул пресс-секретарь областного Следственного комитета Александр Шульга.
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