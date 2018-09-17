Водитель «Оки» погиб при столкновении с ВАЗом на дороге Николо-Павловское - Алапаевск
Сегодня, 11:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 августа около 21:00 на автодороге Николо-Павловское - Алапаевск произошло лобовое столкновение «Оки» и ВАЗ-21093. Водитель Оки погиб на месте.
Сюжеты: Пригород
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель ВАЗа 1991 года рождения, следуя со стороны Алапаевска в село Николо-Павловское, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Окой».
Водитель «Оки» получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте. Водитель ВАЗа госпитализирован с ЗЧМТ, тупой травмой живота и переломом левого бедра.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей