Двое тагильчан подозреваются в смертельном избиении собутыльника

Накануне в полицию поступило сообщение об обнаружении у подъезда дома на Октябрьском проспекте трупа мужчины. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и представители СК Тагилстроевского района. Личность погибшего была установлена, им оказался местный житель 1984 года рождения.

На голове и лиц погибшего имелись множественные гематомы, а на лестничной клетке в подъезде были обнаружены следы крови, ведущие в одну из квартир. По словам соседей, накануне в квартире проходило шумное застолье.

Правоохранителям удалось оперативно установить личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за причинение тяжких телесных жилец квартиры и его товарищ, также ранее отбывавший наказание. Подозреваемые были задержаны на Красном Камне, оба в этот момент находились в нетрезвом виде.

Установлено, что мужчины распивали спиртное в компании погибшего, в какой-то момент между ними произошел конфликт, они нанесли потерпевшему несколько ударов, затем вынесли его на улицу и покинули место преступления.