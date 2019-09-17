В Екатеринбурге больного чумкой щенка хаски выбросили умирать на улицу
Сегодня, 14:22ПроисшествияФото: Анастасия Кудрявцева
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В столице Урала на улице в хозяйственной сумке был найден умирающий от чумки щенок хаски, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Животное обнаружили прохожие, сначала они подумали, что собаку сбила машина и отвезли щенка к ветеринару. В ветклинике выяснилось, что щенок болен чумкой. Сначала животное предложили усыпить, однако позже нашелся специалист, готовый побороться за жизнь собаки. Щенок был доставлен в инфекционное отделение одной из клиник.
Ветеринары отметили, что шанс спасти пса минимален, однако одну ночь он уж пережил и получает необходимое лечение. Позже с зоозащитниками связался сосед хозяина собаки и рассказал, что днем ранее владелец пса повез животное к ветеринару. А когда вернулся, сказал, что щенок умер. Однако животное оказалось выброшенным в кусты близ ветстанции. Кроме того, оказалось, что ранее у этого мужчины уже был пес, который умер от чумки
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