В Кольцово ранним утром горела «Монетка»

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В Екатеринбурге около 6 часов утра загорелась крыша магазина «Монетка», сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Магазин расположен на пересечении улиц Бахчиванджи и Спутников в Кольцово. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, повреждена преимущественно кровля одноэтажного помещения супермаркета. При пожаре никто не пострадал.
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Напомним, в минувшие выходные в Нижнем Тагиле из-за неосторожности рабочих загорелась цистерна с остатками битума.
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