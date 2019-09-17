В Нижнем Тагиле при пожаре в коллективном саду погибли два человека
Сегодня, 12:46ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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Рано утром 17 сентября в Нижнем Тагиле в коллективном саду «Тагилстрой № 3» произошел пожар в результате которого погибли два человека, сообщает отдел надзорной деятельности города Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре в садовом доме поступило в 05:57. На тушение были отправлены две пожарные машины и шесть единиц личного состава. В 6:16 огонь был потушен. В сгоревшем доме были обнаружены двое погибших. По предварительным данным, хозяйка участка 1973 года рождения и её сожитель 1970 года рождения. По информации соседей, погибшие приехали в сад в субботу. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.
По предварительной версии, огонь возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, либо неосторожного обращения с огнем при курении. По данному факту организована проверка.
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