В Нижнем Тагиле при пожаре в коллективном саду погибли два человека

Сообщение о пожаре в садовом доме поступило в 05:57. На тушение были отправлены две пожарные машины и шесть единиц личного состава. В 6:16 огонь был потушен. В сгоревшем доме были обнаружены двое погибших. По предварительным данным, хозяйка участка 1973 года рождения и её сожитель 1970 года рождения. По информации соседей, погибшие приехали в сад в субботу. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.