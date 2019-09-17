В селе на Урале обрушился отремонтированный месяц назад мост

По сообщению депутата Ларисы Омельченко, ремонт 15-метрового моста закончили в августе. Теперь из-за деформации конструкции от большой земли отрезаны шесть деревень, расположенных в округе и село Махнево. По словам депутата, к людям не могут проехать ни скорая, ни пожарные.

В МЧС рассказали, что завтра на место выедет комиссия по ЧС. Члены комиссии проведут совещание на месте и решат, как исправить ситуацию.

По оперативной информации, мост сдвинулся в связи с проездом по нему автомобиля, масса которого превышала допустимую. Проведенные летом ремонтные работы осуществлялись в рамках текущего содержания сооружения. Мост действительно нуждается в ремонте, на необходимость которого министерство транспорта и дорожного хозяйства ранее указывало муниципальным властям. И муниципалитет на согласительной комиссии в рамках идущего бюджетного процесса согласовал финансирование работ по проектированию нового мостового перехода. Завтра с утра на место выедут специалисты, чтобы комиссионно определить необходимые виды работ. Вся помощь муниципалитету, безусловно, будет оказана, сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.