Житель Алапаевска до смерти забил мать. Ранее женщина искала защиты в полиции
Сегодня, 18:57ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Алапаевске мужчина до смерти избил мать. Побои случались и ранее, женщина обращалась в полицию, но там в действиях сына состава преступления не нашли, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Алапаевск
По словам Ионина, весной к нему обратилась жительница Алапаевска с жалобой на соседа, который на протяжении 20 лет терроризирует их дом. Он угрожал взорвать газ, а также регулярно избивал собственную мать.
Депутат написал обращение в прокуратуру, оттуда заявление спустили в алапаевскую полицию, но там в возбуждении уголовного дела отказали. В итоге 1 сентября 57-летняя женщина после очередных побоев от сына скончалась. При этом, как сообщает Ионин, виновный не заключён под стражу.
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