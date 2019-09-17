Житель Алапаевска до смерти забил мать. Ранее женщина искала защиты в полиции

По словам Ионина, весной к нему обратилась жительница Алапаевска с жалобой на соседа, который на протяжении 20 лет терроризирует их дом. Он угрожал взорвать газ, а также регулярно избивал собственную мать.

Депутат написал обращение в прокуратуру, оттуда заявление спустили в алапаевскую полицию, но там в возбуждении уголовного дела отказали. В итоге 1 сентября 57-летняя женщина после очередных побоев от сына скончалась. При этом, как сообщает Ионин, виновный не заключён под стражу.