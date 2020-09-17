Медведь вломился в баню к туристам на пути к перевалу Дятлова

Выпрашивал консервы, нам пришлось закрыться от него в доме. Он понял, что ничего не получит и полез в баню. Начал раздирать квадроцикл и болотоход. Всё из-за того, что привык к подкармливанию со стороны туристов, которые здесь останавливаются, поделился участник турпохода.