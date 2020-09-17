Медведь вломился в баню к туристам на пути к перевалу Дятлова

Тургруппа направлялась в сторону перевала Дятлова. Остановившись на починку квадроцикла в туристическом лагере, они обнаружили погром и следы медведя. Позднее появилось само животное.
Выпрашивал консервы, нам пришлось закрыться от него в доме. Он понял, что ничего не получит и полез в баню. Начал раздирать квадроцикл и болотоход. Всё из-за того, что привык к подкармливанию со стороны туристов, которые здесь останавливаются, поделился участник турпохода.
После того как медведь удалился, группа занялась восстановлением поврежденной техники. Затем поход был продолжен.
Вчера под Нижним Тагилом медвежонок вышел из леса к людям. Очевидцы не стали его фотографировать, чтобы не привлекать его внимание. Зверь направился к мусорным контейнерам, но затем убежал обратно в чащу.