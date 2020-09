Медведь вломился в баню к туристам на пути к перевалу Дятлова

На Урале туристы остановились починить квадроцикл в туристическом доме. Позднее появился медведь и начал наводить беспорядок, пишет E1.

Тургруппа направлялась в сторону перевала Дятлова. Остановившись на починку квадроцикла в туристическом лагере, они обнаружили погром и следы медведя. Позднее появилось само животное. Выпрашивал консервы, нам пришлось закрыться от него в доме. Он понял, что ничего не получит и полез в баню. Начал раздирать квадроцикл и болотоход. Всё из-за того, что привык к подкармливанию со стороны туристов, которые здесь останавливаются, поделился участник турпохода. Video: YouTube-канал "Истории из России" После того как медведь удалился, группа занялась восстановлением поврежденной техники. Затем поход был продолжен. Вчера под Нижним Тагилом медвежонок вышел из леса к людям. Очевидцы не стали его фотографировать, чтобы не привлекать его внимание. Зверь направился к мусорным контейнерам, но затем убежал обратно в чащу. В поселке под Нижним Тагилом медвежонок вышел к людям

Related news: В поселке под Нижним Тагилом медвежонок вышел к людям

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter