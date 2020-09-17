Медведь вломился в баню к туристам на пути к перевалу Дятлова

Медведь вломился в баню к туристам на пути к перевалу Дятлова

Сегодня, 21:34ПроисшествияPhoto: pixabay.com
На Урале туристы остановились починить квадроцикл в туристическом доме. Позднее появился медведь и начал наводить беспорядок, пишет E1.

Тургруппа направлялась в сторону перевала Дятлова. Остановившись на починку квадроцикла в туристическом лагере, они обнаружили погром и следы медведя. Позднее появилось само животное.

Выпрашивал консервы, нам пришлось закрыться от него в доме. Он понял, что ничего не получит и полез в баню. Начал раздирать квадроцикл и болотоход. Всё из-за того, что привык к подкармливанию со стороны туристов, которые здесь останавливаются, поделился участник турпохода.

Video:YouTube-канал "Истории из России"

После того как медведь удалился, группа занялась восстановлением поврежденной техники. Затем поход был продолжен.

Вчера под Нижним Тагилом медвежонок вышел из леса к людям. Очевидцы не стали его фотографировать, чтобы не привлекать его внимание. Зверь направился к мусорным контейнерам, но затем убежал обратно в чащу.

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