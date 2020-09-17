На Урале подростки жестоко избили сверстника

На Урале подростки жестоко избили сверстника

Сегодня, 16:17ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Реже несколько школьников избили своего сверстника, сообщает «КП-Екатеринбург».

Происшествие случилось 9 сентября 2020 года в одной из школ города.

Конфликт произошёл во внеучебное время в парке, который располагается за пределами территории школы.

Сейчас следователи выясняют, почему учителя учебного заведения не предотвратили драку.

По словам одного из учителей школы, мама пострадавшего не собиралась писать заявление на этих подростков. Однако позже ролик появился в интернете, оказалось, что происходящее снимали девочки. Сейчас он уже удален.

По словам учащихся, это было не избиение, а драка школьников один на один.

Напомним, что в Екатеринбурге ученик лицея получил травму позвоночника во время драки в школе.

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