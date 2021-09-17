Голый мужчина напугал ребенка в Екатеринбурге

Голый мужчина напугал ребенка в Екатеринбурге
Голый мужчина напугал ребенка в Екатеринбурге
Сегодня, 19:48ПроисшествияФото: 1MI
Жители многоквартирного дома, расположенного на Уктусе в Екатеринбурге, заметили обнаженного мужчину. Происшествие случилось вечером 17 сентября на улице Рощинской.

Местные жители рассказали, что незнакомец был одет в одну только куртку. В таком виде он катался на лифте и гулял по двору. Также одна из жительниц отметила, что уралец напугал ребенка, однако полицию вызвать так и не получилось, пишет Е1.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, как в лифте голый мужчина стоит, удерживаясь за поручни, после чего садится, а потом и ложится на пол. Вскоре мужчина снова принимает вертикальное положение, а в кабинку заходит другой человек. Обнаженный уралец выходит.

Фото:скриншот видео E1.RU

Напомним, 17 сентября двое полуголых мужчин напугали пенсионерку, которая занималась скандинавской ходьбой в парке на Старой Сортировке в Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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