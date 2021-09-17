Полуголые мужчины напугали пожилую женщину в парке Екатеринбурга

Полуголые мужчины напугали пожилую женщину в парке Екатеринбурга
Полуголые мужчины напугали пожилую женщину в парке Екатеринбурга
Сегодня, 09:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пенсионерка занималась скандинавской ходьбой в парке на Старой Сортировке в Екатеринбурге, когда ее напугали двое полуголых голых мужчин.

При занятиях скандинавской ходьбой в парке «Семь ключей» на окраине уральской столицы, навстречу пенсионерке вышел мужчина, из-под куртки которого торчал детородный орган, сообщает Ура.ру.

Когда женщина попыталась обойти его и спустилась ниже, в кустах она заметила второго мужчину, который находился уже без нижнего белья, практически весь голый.

Пресс-группа УМВД Екатеринбурга сообщила, что с заявлениями по этому инциденту в полицию никто не обращался.

Напомним, в Екатеринбурге участились случаи нападения извращенца на девушек. Мужчина хватает их за ноги и грудь, одну из потерпевших он пытался придушить.

Сюжеты:
Екатеринбург
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