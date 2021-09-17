Полуголые мужчины напугали пожилую женщину в парке Екатеринбурга

При занятиях скандинавской ходьбой в парке «Семь ключей» на окраине уральской столицы, навстречу пенсионерке вышел мужчина, из-под куртки которого торчал детородный орган, сообщает Ура.ру.
Когда женщина попыталась обойти его и спустилась ниже, в кустах она заметила второго мужчину, который находился уже без нижнего белья, практически весь голый.
Пресс-группа УМВД Екатеринбурга сообщила, что с заявлениями по этому инциденту в полицию никто не обращался.
Напомним, в Екатеринбурге участились случаи нападения извращенца на девушек. Мужчина хватает их за ноги и грудь, одну из потерпевших он пытался придушить.