Немецкая овчарка без намордника загрызла козленка на окраине Екатеринбурга

Немецкая овчарка без намордника загрызла козленка на окраине Екатеринбурга
Немецкая овчарка без намордника загрызла козленка на окраине Екатеринбурга
Сегодня, 10:01ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Происшествие случилось на окраине Екатеринбурга в частном секторе. Овчарка без намордника насмерть загрызла козленка, хозяин собаки выплатил компенсацию пострадавшей стороне.

Житель Екатеринбурга, проживающий в частном секторе в районе переулка Подрядный, пас небольшое стадо коз с козлятами, когда на них набросилась овчарка без намордника, сообщает E1.

Собака накинулась на козленка и загрызла его, хозяин собаки даже окриком не попытался предотвратить нападение, рассказал потерпевший мужчина. В этих местах часто гуляют дети, и, по его мнению, пес мог наброситься и на ребенка.

Инцидент закончился гибелью животного, правда, хозяин немецкой овчарки выплатил пострадавшему денежную компенсацию на месте происшествия.

Напомним, летом 2021 года стая бродячих собак набросилась на женщину в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Екатеринбург
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