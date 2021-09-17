Немецкая овчарка без намордника загрызла козленка на окраине Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга, проживающий в частном секторе в районе переулка Подрядный, пас небольшое стадо коз с козлятами, когда на них набросилась овчарка без намордника, сообщает E1.
Собака накинулась на козленка и загрызла его, хозяин собаки даже окриком не попытался предотвратить нападение, рассказал потерпевший мужчина. В этих местах часто гуляют дети, и, по его мнению, пес мог наброситься и на ребенка.
Инцидент закончился гибелью животного, правда, хозяин немецкой овчарки выплатил пострадавшему денежную компенсацию на месте происшествия.
Напомним, летом 2021 года стая бродячих собак набросилась на женщину в Нижнем Тагиле.