Приятель снимал момент избиения своей сокурсницы на мобильный телефон в Екатеринбурге

Двое грабителей в масках избили несовершеннолетнюю девушку и забрали у нее iPhone. После чего они связали ей руки за спиной и стянули с пострадавшей штаны и кроссовки, собираясь, со слов жертвы, «отпустить ее в люди, это было смешно для них». Но преступников спугнули прохожие.