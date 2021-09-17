Приятель снимал момент избиения своей сокурсницы на мобильный телефон в Екатеринбурге

Приятель снимал момент избиения своей сокурсницы на мобильный телефон в Екатеринбурге
Приятель снимал момент избиения своей сокурсницы на мобильный телефон в Екатеринбурге
Сегодня, 16:50ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Девушку избили грабители и забрали iPhone 8 сентября 2021 года в Екатеринбурге. Потерпевшая оценила ущерб в 55 тысяч рублей.

Нападение на молодых людей в парке на Уралмаше в Екатеринбурге случилось 8 сентября 2021 года, сообщает «КП-Екатеринбург».

Двое грабителей в масках избили несовершеннолетнюю девушку и забрали у нее iPhone. После чего они связали ей руки за спиной и стянули с пострадавшей штаны и кроссовки, собираясь, со слов жертвы, «отпустить ее в люди, это было смешно для них». Но преступников спугнули прохожие.

Со слов потерпевшей студентки, ей нанесли множество ударов по голове, сейчас с памятью у девушки проблемы, она плохо помнит вечер нападения. Ранее стало известно, что спутник пострадавшей сбежал с места происшествия.

В момент нападения девушка находилась в компании своего сокурсника, тоже студента, которого, по словам потерпевшей, также несколько раз ударили и заставили снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Она заявила, что он не сбегал. С черепно-мозговой травмой и переломом кисти руки девушка находится в больнице Екатеринбурга.

Напомним, 17 сентября 2021 года на Уралмаше в Екатеринбурге грабительница покусала продавщицу магазина и забрала из кассы более 20 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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