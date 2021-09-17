В ДТП со свердловским водителем в Дмитрове погиб полковник в отставке

Следственные органы Подмосковья выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими, произошедшего 13 сентября 2021 года на 15-м километре малого московского кольца в районе Дмитрова, сообщает «КП-Екатеринбург».
Председатель Совета ветеранов МВД Андрей Коровин на автомобиле «Сузуки» неожиданно выехал на встречку, где столкнулся в лоб с КамАЗом, которым управлял 23-летний уралец.
В результате аварии на месте погиб сам Андрей Коровин и его 62-летняя пассажирка, которой принадлежала иномарка.
Напомним, 16 сентября 2021 года водитель не справился с управлением и влетел в фонарный столб в Нижнем Тагиле.