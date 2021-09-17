Водитель пытался затормозить: Volkswagen вылетел в кювет на Серовской трассе

Водитель пытался затормозить: Volkswagen вылетел в кювет на Серовской трассе
Водитель пытался затормозить: Volkswagen вылетел в кювет на Серовской трассе
Сегодня, 13:57ПроисшествияФото: ИА "Ночные новости"
Volkswagen Polo попал в аварию на Серовском тракте сегодня 17 сентября. Автомобиль вылетел в кювет.

Водитель пытался в последний момент затормозить, однако это сделать ему не удалось, пишет Е1.

Автомобиль двигался со стороны Нижнего Тагила и попал в ДТП на ровной дороге, рассказывает очевидец. Он предположил, что водитель мог уснуть за рулем.

В результате водитель иномарки получил переломы плеча и ребер. По данным ГИБДД Екатеринбурга, он не обеспечил контроль за движением и съехал в овраг.

Напомним, на перекрестке проспекта Мира и улицы Победы в Нижнем Тагиле 16 сентября водитель не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль от удара отбросило и несколько раз развернуло. Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения.

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