Водитель сбил девочку-подростка в Нижнем Тагиле, довез ее до остановки и уехал

По словам мужчины, он не увидел юную тагильчанку на «зебре», поскольку смотрел в противоположную сторону. До больницы он не повез школьницу, так как она заверила, что чувствует себя удовлетворительно. На данный момент водитель может быть привлечен к ответственности за оставление места происшествия. Ему грозит штраф, лишение прав, либо арест до 15 суток.