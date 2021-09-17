Водитель сбил девочку-подростка в Нижнем Тагиле, довез ее до остановки и уехал

Водитель сбил девочку-подростка в Нижнем Тагиле, довез ее до остановки и уехал
Водитель сбил девочку-подростка в Нижнем Тагиле, довез ее до остановки и уехал
Сегодня, 21:04ПроисшествияФото: ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское»
Водитель, управляя иномаркой, сбил 15-летнюю школьницу на улице Краснознаменной в Нижнем Тагиле и уехал с места происшествия. Инцидент произошел днем 17 сентября. В ДТП школьница получила несерьезные травмы.

Она рассказала, что переходила дорогу по переходу, когда ощутила удар слева. К ней подошел водитель, чтобы спросить, нужна ли девочке помощь врачей. Школьница ответила отрицательно, так как от испуга не почувствовала боли. В результате мужчина довез ее до остановки автобусов и уехал, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

В результате сотрудники ГИБДД установили, что машиной Kia Spectra управлял 55-летний мужчина. Его стаж вождения составляет два года. В текущем году он один раз привлекался за нарушение ПДД.

По словам мужчины, он не увидел юную тагильчанку на «зебре», поскольку смотрел в противоположную сторону. До больницы он не повез школьницу, так как она заверила, что чувствует себя удовлетворительно. На данный момент водитель может быть привлечен к ответственности за оставление места происшествия. Ему грозит штраф, лишение прав, либо арест до 15 суток.

Напомним, 17 сентября Volkswagen Polo попал в ДТП на Серовском тракте. Автомобиль вылетел в кювет. Водитель иномарки получил переломы плеча и ребер.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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