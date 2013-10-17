Коммунальная авария на Тимирязева в Нижнем Тагиле
17 октября 2013, 17:15Происшествия
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В Нижнем Тагиле с особой регулярностью происходят различные коммунальные аварии. Не стал исключением и вчерашний день.
Пользователь TagilCity.ru сообщил в комментариях, что вчера на улице Тимирязева у дома №54 на Вагонке произошла коммунальная авария.
Море горячей воды, затопило улицу Коминтерна. Нет отопления и горячей воды пишет аноним.
В Единой дежурно-диспетчерской службе редакции TagilCity.ru сообщили, что данной поломкой в настоящее время занимается Горэнерго. Поэтому в скором времени, остается надеется, последствия аварии будут устранены.
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