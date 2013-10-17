Коммунальная авария на Тимирязева в Нижнем Тагиле

Пользователь TagilCity.ru сообщил в комментариях, что вчера на улице Тимирязева у дома №54 на Вагонке произошла коммунальная авария.

В Единой дежурно-диспетчерской службе редакции TagilCity.ru сообщили, что данной поломкой в настоящее время занимается Горэнерго. Поэтому в скором времени, остается надеется, последствия аварии будут устранены.