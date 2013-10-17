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Коммунальная авария на Тимирязева в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коммунальная авария на Тимирязева в Нижнем Тагиле

17 октября 2013, 17:15Происшествия
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