Стоп бизнесу: тагильчанин трудоустроил иностранку, не имеющую разрешения на работу
На 14 дней приостановили деятельность индивидуального предпринимателя из Нижнего Тагила, который принял на работу гражданку Узбекистана, не имеющую права на работу.
Почему тагильчанин принял столь опасное решение (можно было догадаться о последствиях в свете регулярно ужесточающихся законов о мигрантах), сейчас догадаться сложно. Возможно, хотел помочь женщине, а может, банально искал выгоды. Только вот сэкономленные рубли выльются в потерянные тысячи.
К слову, предприниматель держит пекарню, а иностранка там работала уборщицей помещений. Нарушение закона выявилось в ходе плановой проверки павильона специалистами ОУФМС России по Свердловской области. На предпринимателя и его незаконную сотрудницу были составлены протоколы об административных правонарушениях. Причем если женщина может отделаться лишь штрафом, то должник на две недели вынужден прекратить деятельность своего торгового павильона-пекарни и понести заслуженные убытки, сообщает издание nep08.ru.
Судебный пристав-исполнитель следит за исполнением решения суда.
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