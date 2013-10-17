Стоп бизнесу: тагильчанин трудоустроил иностранку, не имеющую разрешения на работу

Почему тагильчанин принял столь опасное решение (можно было догадаться о последствиях в свете регулярно ужесточающихся законов о мигрантах), сейчас догадаться сложно. Возможно, хотел помочь женщине, а может, банально искал выгоды. Только вот сэкономленные рубли выльются в потерянные тысячи.

К слову, предприниматель держит пекарню, а иностранка там работала уборщицей помещений. Нарушение закона выявилось в ходе плановой проверки павильона специалистами ОУФМС России по Свердловской области. На предпринимателя и его незаконную сотрудницу были составлены протоколы об административных правонарушениях. Причем если женщина может отделаться лишь штрафом, то должник на две недели вынужден прекратить деятельность своего торгового павильона-пекарни и понести заслуженные убытки, сообщает издание nep08.ru.