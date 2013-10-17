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Тагильчанин, будучи за решеткой, обманул свою возлюбленную почти на 500 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин, будучи за решеткой, обманул свою возлюбленную почти на 500 тысяч рублей

17 октября 2013, 09:55Происшествия
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