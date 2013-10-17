Тагильчанин, будучи за решеткой, обманул свою возлюбленную почти на 500 тысяч рублей

Вся история началась еще в июле 2012 года, когда 30-летний заключенный Нижнетагильской исправительной колонии №12 взял у «коллеги» номер телефона его однокурсницы, которой оказалась 38-летняя жительница Первоуральска, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь.

Между мужчиной и женщиной со временем завязалось дружеское общение – ежедневные звонки, общие планы, клятвы в любви. И между делом «Ромео» регулярно просил свою даму пополнить баланс своего мобильного телефона. Кроме того, она, ослепленная любовью, по его просьбе пополняла и банковскую карту – «на продукты и лекарства».

Просьбы его стали более масштабными осенью прошлого года. Заключенный попросил перевести ему сумму размером 260 тысяч рублей, якобы на будущий бизнес, который он запланирован на свободе. Женщина выполнила просьбу, а через некоторое время перевела еще 90 тысяч, а потом и 130 тысяч рублей.

В мае 2013 года она вышел на волю и пообещал приехать к своей любимой после того, как уладит свои дела в Нижнем Тагиле. Она верно ждала его, звонила, но через какое-то время он и вовсе отключил телефон.

Этим летом, когда ущерб составил 521 тысячу рублей, обманутая обратилась в полицию. И уже 11 октября, повторимся, аферист был задержан в Нижнем Тагиле. Он признался, что с самого начала хотел использовать женщину в корыстных целях, обманывал ее, обещал счастливое будущее. Деньги ему, как оказалось, необходимы были для погашения карточного долга.

В настоящее время мужчина находится под стражей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК Российской Федерации - мошенничество в крупном размере сообщает издание Ведомости Урал».