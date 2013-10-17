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Внимание, нужны свидетели! В Нижнем Тагиле банда «шакалов» нападает на людей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Внимание, нужны свидетели! В Нижнем Тагиле банда «шакалов» нападает на людей

17 октября 2013, 11:20Происшествия
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