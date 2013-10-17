Внимание, нужны свидетели! В Нижнем Тагиле банда «шакалов» нападает на людей

Юля рассказала, что 15 октября еще отец поздно шел с работы по улице Газетная за типографией. Примерно в 00:00 – 00:30 на него напали. Ударили со спины прямо по голове, скорее всего битой или палкой. У мужчины 6 рассечений на голове, огромные гематомы на лице, глаза почти не открываются, а нос переломан и, по словам Юли, «вбит» в голову. На теле повреждений нет, били только по голове.

Кстати, взяли плеер, который стоит меньше 500 рублей. Семья Юли уже обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, девушка очень рассчитывает на помощь компании «Сети Тагила», чьи камеры как раз находятся в том месте. Юля также рассказала TagilCity.ru, что на днях таким же способом избили маму ее подруги.

Городской портал TagilCity.ru обращается ко всем тагильчанам с просьбой: кто стал очевидцем данного происшествия или знает иные сведения о данных преступниках, сообщить об этом в полицию по номеру 97-62-21 (телефон доверия), либо пишите в редакцию TagilCity.ru или на страницу Юли Вконтакте.