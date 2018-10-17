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13 погибших и более 50 пострадавших: в техникуме Керчи произошел теракт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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13 погибших и более 50 пострадавших: в техникуме Керчи произошел теракт

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