13 погибших и более 50 пострадавших: в техникуме Керчи произошел теракт

17 октября в техникуме Керчи произошел теракт, в котором погибли около 13 человек, 50 – пострадали. Жертвами стали учащиеся и педагоги учреждения.
17 октября в политехническом техникуме Керчи произошел взрыв, очевидцы заявляют о стрельбе. По предварительной информации, 13 человек погибли , 50 – ранены, 34 из них уже госпитализированы.
Свидетели утверждают, что взрывов было несколько, кроме того в здании были слышны звуки выстрелов.
Трупов полно. Это настоящий теракт! Кто-то ворвался, все взорвали, стекла повылетали. С автоматами бегали по второму этажу и убивали всех, кто попадался на глаза, рассказала директор политехнического техникума в Керчи.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших госпитализируют. Также сообщается, что для эвакуации людей не хватает спецтранспорта. В транспортировке пострадавших задействованы пассажирские автобусы.
По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются. В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва, сообщается на официальном сайте СК РФ.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье теракт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил Минздраву России, МЧС и спасательным службам оказать помощь пострадавшим в экстренном режиме, а также обеспечить срочную транспортировку тяжелобольных в ведущие лечебные заведения России.
Также президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время взрыва.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подозреваемый в совершении теракта в техникуме Керчи – студент четвертого курса покончил собой. Его тело обнаружили в библиотеке на втором этаже учебного заведения.
Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа,информирует СК РФ.
Уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).