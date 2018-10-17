13 погибших и более 50 пострадавших: в техникуме Керчи произошел теракт

17 октября в политехническом техникуме Керчи произошел взрыв, очевидцы заявляют о стрельбе. По предварительной информации, 13 человек погибли , 50 – ранены, 34 из них уже госпитализированы.

Свидетели утверждают, что взрывов было несколько, кроме того в здании были слышны звуки выстрелов.

Трупов полно. Это настоящий теракт! Кто-то ворвался, все взорвали, стекла повылетали. С автоматами бегали по второму этажу и убивали всех, кто попадался на глаза, рассказала директор политехнического техникума в Керчи.

Видео Видео: Кerch.net

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших госпитализируют. Также сообщается, что для эвакуации людей не хватает спецтранспорта. В транспортировке пострадавших задействованы пассажирские автобусы.

По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются. В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье теракт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил Минздраву России, МЧС и спасательным службам оказать помощь пострадавшим в экстренном режиме, а также обеспечить срочную транспортировку тяжелобольных в ведущие лечебные заведения России.

Также президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время взрыва.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подозреваемый в совершении теракта в техникуме Керчи – студент четвертого курса покончил собой. Его тело обнаружили в библиотеке на втором этаже учебного заведения.

Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа,информирует СК РФ.