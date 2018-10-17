14 ударов молотком: тагильчанин подозревается в убийстве матери

23-летний житель Нижнего Тагила подозревается в убийстве собственной матери.
В Нижнем Тагиле на улице Тимирязева в одной из квартир 12 октября выпивали 40 летняя женщина и ее 23-летний сын. По версии следствия, в ходе посиделок между родственниками возник конфликт. Молодой человек в приступе агрессии схватил молоток и нанес матери не менее 14 ударов по голове. После этого он уложил тело в ковер и выволок на лестничную клетку, где и оставил.
На окровавленный труп наткнулись соседи, когда возвращались домой, которые вызвали полицию. Установлено, что женщина скончалась от открытой черепно-мозговой травмы. В квартире молодого человека следователи обнаружили следы крови.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего. Подозреваемый по ходатайству следователя был заключен под стражу, информируют ИА «Все новости».