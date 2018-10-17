14 ударов молотком: тагильчанин подозревается в убийстве матери

В Нижнем Тагиле на улице Тимирязева в одной из квартир 12 октября выпивали 40 летняя женщина и ее 23-летний сын. По версии следствия, в ходе посиделок между родственниками возник конфликт. Молодой человек в приступе агрессии схватил молоток и нанес матери не менее 14 ударов по голове. После этого он уложил тело в ковер и выволок на лестничную клетку, где и оставил.