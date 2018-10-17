5-летний тагильчанин погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов

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17 октября утром ребенок из Нижнего Тагила погиб в результате ДТП на 103 километре трассы Екатеринбург-Серов.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 октября родители с 5-летним сыном возвращались с аэропорта в Нижний Тагил. Семья прилетела с отдыха.
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На 103-м километре трассы Екатеринбург-Серов автомобиль Hyundai Solaris, на котором передвигались пострадавшие, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии ребенок погиб, получив открытую черепно-мозговую травму. Родители не пострадали.
Предварительной причиной ДТП является то, что водитель заснул за рулем, информирует Е1.ru.
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