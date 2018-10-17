5-летний тагильчанин погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов

17 октября родители с 5-летним сыном возвращались с аэропорта в Нижний Тагил. Семья прилетела с отдыха.

На 103-м километре трассы Екатеринбург-Серов автомобиль Hyundai Solaris, на котором передвигались пострадавшие, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии ребенок погиб, получив открытую черепно-мозговую травму. Родители не пострадали.