Беременная пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Тагиле
В среду 17 октября в Нижнем Тагиле в аварии с автобусом и легковушке пострадала беременная женщина.
17 октября, на Восточном шоссе в районе дома 10 попали в ДТП рейсовый автобус № 634Б, следующий по маршруту от автовокзала Нижнего Тагила до города Шумиха, и легковой автомобиль ВАЗ-2115.
В аварии пострадала женщина-пассажир легковушки. Для того, чтобы извлечь пострадавшую из легковушки, потребовалась помощь спасателей. Женщина находится на пятом месяце беременности, по данным от специалистов жизни и здоровью ребенка и самой женщины ничего не угрожает.
Есть изначальная информация о том, что пассажиров в рейсовом автобусе не было: в момент аварии он не двигался по основному маршруту, а направлялся на заправочную станцию.
У автобуса нет сильных повреждений, помята левая часть, выбиты фары. У легкового автомобиля большие повреждения со стороны пассажира, смято лобовое стекло и крыша,сообщил очевидец редакции TagilCity.ru.
По данным собеседников редакции, на месте этого ДТП работали сотрудники ГИБДД и медики, находились пожарные автомобили.