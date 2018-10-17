Беременная пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Тагиле

17 октября, на Восточном шоссе в районе дома 10 попали в ДТП рейсовый автобус № 634Б, следующий по маршруту от автовокзала Нижнего Тагила до города Шумиха, и легковой автомобиль ВАЗ-2115.

В аварии пострадала женщина-пассажир легковушки. Для того, чтобы извлечь пострадавшую из легковушки, потребовалась помощь спасателей. Женщина находится на пятом месяце беременности, по данным от специалистов жизни и здоровью ребенка и самой женщины ничего не угрожает.

Есть изначальная информация о том, что пассажиров в рейсовом автобусе не было: в момент аварии он не двигался по основному маршруту, а направлялся на заправочную станцию.

У автобуса нет сильных повреждений, помята левая часть, выбиты фары. У легкового автомобиля большие повреждения со стороны пассажира, смято лобовое стекло и крыша,сообщил очевидец редакции TagilCity.ru.