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Беременная пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Беременная пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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