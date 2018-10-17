Гараж с автомобилями внутри загорелся в Камышлове

Пожар произошел во вторник, 16 октября, в Камышлове на улице Ирбитской, там загорелся гараж. Информация о возгорании была передана в пожарную часть в 18:07, после чего на место происшествия был направлен усиленный состав спасателей из 15 пожарных и 5 единиц техники.