Гараж с автомобилями внутри загорелся в Камышлове

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Вчера, 16 октября, в Камышлове возгорелся гараж с четырьмя легковушками.
Пожар произошел во вторник, 16 октября, в Камышлове на улице Ирбитской, там загорелся гараж. Информация о возгорании была передана в пожарную часть в 18:07, после чего на место происшествия был направлен усиленный состав спасателей из 15 пожарных и 5 единиц техники.
При возгорании на площади 150 кв.м. сгорела кровля и были повреждены стены сооружения. В результате пожара пострадал не только гараж. Не удалось спасти от возгорания несколько автомобилей, находивщихся внутри - «ВАЗ 2109», «210992, «ВАЗ 1111» и «Газель».
Причины возникновения пожара не установлены, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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