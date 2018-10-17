Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Ложный донос: пьяный тагильчанин разбил машину и написал заявление об ее угоне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
04e002c952aa13b251007c3af41b4bae

Ложный донос: пьяный тагильчанин разбил машину и написал заявление об ее угоне

Сегодня, 10:09Происшествия
Читайте
также
Работа с областью, поддержка жителей: Глава Нижнего Тагила Пинаев о планах на посту
Незнание и отсутствие интереса: 9,7% заявок с Урала поступило в «Лидеры России»
Сирены ГО в Нижнем Тагиле будут включены 17 октября для проверки