Ложный донос: пьяный тагильчанин разбил машину и написал заявление об ее угоне
Житель Нижнего Тагила пьяным сел за руль, попал в ДТП и скрылся с места происшествия. На следующий день мужчина написал заявление в полицию, что автомобиль у него якобы украли.
В ОП №19 в Нижнем Тагиле поступило заявление от местного жителя об угоне принадлежащего ему китайского внедорожника от дома на улице Гастелло. Ущерб мужчина оценил в 300 тысяч рублей.
Полицейские выясняли, что накануне ночью данный автомобиль стал участником аварии – въехал в стоящую фуру. Виновник с места ДТП скрылся. Сотрудники ГИБДД вызвали владельца иномарки для беседы.
В ходе нее мужчина сознался, что катался ночью по городу в состоянии алкогольного опьянения, а когда попал в аварию, то успел скрыться до приезда сотрудников ГИБДД. Наутро мужчина сказал жене, что их автомобиль угнали и написал заявление в полицию.
По данному факту заведено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложный донос». Тагильчанину грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».