Офис микрозаймов в Екатеринбурге ограблен на 20 тысяч рублей

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16 октября в Екатеринбурге на улице Космонавтов неизвестный ограбил офис микрозаймов «Удобные деньги».
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, неизвестный, угрожая ножом сотруднице офиса, похитил деньги. Женщина, работавшая там в момент ограбления, не пострадала.
Преступнику удалось похитить 20 тысяч рублей. По факту происшествия следователи проводят проверку и опрашивают свидетелей, сообщает Znak.com.
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