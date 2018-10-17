Попали под поезд: две пенсионерки погибли на Свердловской железной дороге

16 октября вечером на станции Арамиль в Свердловской области погибла женщина 1939 года рождения. Пенсионерка переходила железнодорожные пути в неположенном месте и попала под колеса грузового поезда.

Ночью 16 октября на 1 513 км станции Ергач в Пермском крае машинист грузового поезда не смог избежать наезда на 63-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась от полученных травм.