Три человека погибли в аварии с КамАЗом под Екатеринбургом

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 октября утром на трассе ЕКАД произошло столкновение автомобиля Suzuki и КамАЗа, в котором погибли три человека.
Сюжеты: Екатеринбург
17 октября утром на 23-м километре ЕКАД водитель Suzuki, выехав на встречную полосу движения через сплошную линию разметки, допустил лобовое столкновение с КамАЗом. В результате аварии легковой автомобиль оказался зажат под колесами грузового. Водитель и пассажир с переднего сидения погибли на месте.
По информации от свидетелей ДТП, в машине скорой помощи скончался второй пассажир с заднего сидения, информирует Е1.ru.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: e1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые выясняли обстоятельства происшествия.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей