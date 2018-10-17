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Три человека погибли в аварии с КамАЗом под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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V dtp na trasse r 228 v volgogradskoy oblasti postradali 5 chelovek dorogi rossii

Три человека погибли в аварии с КамАЗом под Екатеринбургом

Сегодня, 11:18Происшествия
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