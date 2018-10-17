Три человека погибли в аварии с КамАЗом под Екатеринбургом

17 октября утром на 23-м километре ЕКАД водитель Suzuki, выехав на встречную полосу движения через сплошную линию разметки, допустил лобовое столкновение с КамАЗом. В результате аварии легковой автомобиль оказался зажат под колесами грузового. Водитель и пассажир с переднего сидения погибли на месте.