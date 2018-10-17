Вооруженная разборка произошла на ул. Омская в Екатеринбурге

16 октября около 15:30 на улице Омская, 115 в Екатеринбурге собрались около 50 вооруженных людей для выяснения отношений. Драку разнимали сотрудники СОБРа.
16 октября около 15:30 в Екатеринбурге на улице Омская, 115 собралась группа людей из 50 человек. В ходе общения между ними возник конфликт, который перерос в драку.
По информации от руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия прибыли сотрудники управления уголовного розыска областного главка и СОБР Росгвардии.
Заметив сотрудников полиции, участники драки предприняли попытку сбежать, однако некоторые были задержаны. На месте происшествия был обнаружен брошенный травматический пистолет.
Znak.com сообщает, ссылаясь на источник, что это была спецоперация по задержанию криминальных авторитетов Екатеринбурга.
Другой собеседник Znak.com предположил, что сходка была разборкой посетителей подпольного казино. По его словам, такое часто случается на ул. Омская.