Вооруженная разборка произошла на ул. Омская в Екатеринбурге

16 октября около 15:30 в Екатеринбурге на улице Омская, 115 собралась группа людей из 50 человек. В ходе общения между ними возник конфликт, который перерос в драку.

По информации от руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия прибыли сотрудники управления уголовного розыска областного главка и СОБР Росгвардии.

Заметив сотрудников полиции, участники драки предприняли попытку сбежать, однако некоторые были задержаны. На месте происшествия был обнаружен брошенный травматический пистолет.

Znak.com сообщает, ссылаясь на источник, что это была спецоперация по задержанию криминальных авторитетов Екатеринбурга.