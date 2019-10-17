На Урале за нападение и грабёж осуждён мужчина, скрывавшийся от правосудия 15 лет

По версии следствия, осенью 2004 года обвиняемый с семью соучастниками решили похитить оборудование буровых работ с территории шахты «Северопесчанская» ОАО «Богословское рудоуправление».

5 ноября он и ещё двое мужчин перелезли через забор и направились в ККП, где дежурил сторож. Они избили его, оборвали телефонные провода и связали ими сторожа. После чего, сорвав на воротах замки, вывезли на грузовом автомобиле оборудование стоимостью свыше 1,3 млн рублей.

Позже обвиняемый с подачи знакомого вступил в преступную банду для грабежа доставщиков пенсии. 15 декабря в посёлке Рудничный города Краснотурьинска они подкараулили инспектора службы доставки пенсии и охранника ЧОПа. Обвиняемый выстрелили из обреза охотничьего ружья в охранника. Позже от полученных ранений мужчина умер в больнице.

Сотрудница службы доставки пенсии выбежала на улицу, но злоумышленники догнали её и ударили по голове. Выхватив у неё сумку с 206 тысячами рублей, они скрылись с места преступления.