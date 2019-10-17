В Кировграде вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибли и пострадали люди
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Кировградский городской суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который виновен в ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими людьми, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе судебного разбирательства установлено, что 25 января 2019 года водитель автомобиля LADA Largus ехал из Кировграда по автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил, не учёл погодные условия и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Honda.
В результате аварии пассажир LADA скончался на месте, а находившийся в салоне автомобиля ребёнок получил тяжёлые травмы. Кроме того, тяжело пострадали два пассажира иномарки.
Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы сроком на один год и три месяца. Также в течении двух лет он не имеет право управлять транспортным средством. Приговор не вступил в законную силу.
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