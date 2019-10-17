В Кировграде вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибли и пострадали люди

В ходе судебного разбирательства установлено, что 25 января 2019 года водитель автомобиля LADA Largus ехал из Кировграда по автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил, не учёл погодные условия и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Honda.

В результате аварии пассажир LADA скончался на месте, а находившийся в салоне автомобиля ребёнок получил тяжёлые травмы. Кроме того, тяжело пострадали два пассажира иномарки.