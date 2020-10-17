В Нижнем Тагиле при тушении пожара спасли ребенка

16 октября около 22.00 поступило сообщение о пожаре на улице Щорса.
Пожар начался на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. На площади 14 квадратных метров были повреждены напольное покрытие, а также домашнее имущество.
Для тушения пожара были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники. При этом были эвакуированы по лестничным маршам девять человек, в том числе при помощи спасательных устройств спасены три человека, один из них ребенок.
Пострадавших нет, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22.45.
Напомним, 14 октября в Нижнем Тагиле из жилого дома пожарные эвакуировали 14 человек.