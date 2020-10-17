В Нижнем Тагиле при тушении пожара спасли ребенка

В Нижнем Тагиле при тушении пожара спасли ребенка

Сегодня, 15:24ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
Вчера в Нижнем Тагиле при тушении пожара были эвакуированы девять человек, среди них один ребенок, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на ГУ МЧС России по Свердловской области.

16 октября около 22.00 поступило сообщение о пожаре на улице Щорса.

Пожар начался на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. На площади 14 квадратных метров были повреждены напольное покрытие, а также домашнее имущество.

Для тушения пожара были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники. При этом были эвакуированы по лестничным маршам девять человек, в том числе при помощи спасательных устройств спасены три человека, один из них ребенок.

Пострадавших нет, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22.45.

Напомним, 14 октября в Нижнем Тагиле из жилого дома пожарные эвакуировали 14 человек.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
ребенокпожарэвакуацияНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы