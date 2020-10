В Нижнем Тагиле пропавший 19 июля Дмитрий Камешков найден мертвым, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в группе во «Вконтакте».

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области информацию подтвердили. Тело нашли в лесу. Признаки насильственной смерти отсутствуют, рассказал TagilCity.ru пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга. Напомним, Камешков самовольно ушел из ЦГБ №1 на Вагонке 19 июля. С собой не взял личные вещи, в том числе телефон. Его искали активисты, а затем он был объявлен в федеральный розыск. В Тагиле планируют объявить в федеральный розыск сбежавшего из больницы пациента

